В Пятигорске чествовали лучших работников ЖКХ

В рамках мероприятий, посвященных Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, в администрации города состоялось торжественное награждение лучших специалистов отрасли. С профессиональным праздником работников сферы ЖКХ поздравила депутат Госдумы РФ Ольга Казакова, поблагодарила за добросовестный и результативный труд, ответственность и исполнительность. Лучшим работникам отрасли вручили благодарственные письма главы Пятигорска. Были особо отмечены оперативность и высокое качество работы сотрудников ЖКХ по устранению последствий мартовского снегопада на территории города.