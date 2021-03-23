В Пятигорске чествовали лучших работников ЖКХ

Март 23, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 89

В рамках мероприятий, посвященных Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, в администрации города состоялось торжественное награждение лучших специалистов отрасли. С профессиональным праздником работников сферы ЖКХ поздравила депутат Госдумы РФ Ольга Казакова, поблагодарила за добросовестный и результативный труд, ответственность и исполнительность. Лучшим работникам отрасли вручили благодарственные письма главы Пятигорска. Были особо отмечены оперативность и высокое качество работы сотрудников ЖКХ по устранению последствий мартовского снегопада на территории города.

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