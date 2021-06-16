В Пятигорске чествуют победителей

Завершились соревнования по легкой атлетике I Всероссийских летних спортивных игр среди спортсменов-любителей. проходившие два дня на стадионе «Центральный» в Пятигорске. Спортсмены в семи возрастных группах соревновались в беге на 100 и 800 м, прыжках в длину и метании гранаты.

В числе участников — спортсмены из Владивостока, Хабаровска, республик Северного Кавказа, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место у команды города Москвы, второе место досталось Ставропольскому краю и третье место забрал Иркутск.

Проходят Игры в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации, правительство Ставропольского края, общероссийские федерации по летним видам спорта.