В Пятигорске члены территориальной избирательной комиссии провели встречу со студентами

Мероприятие состоялось в рамках проведения Дня молодого избирателя и направлено на повышение правовой культуры молодежи. Во встрече приняли участие заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Пятигорска, заместитель главы администрации города Анастасия Малыгина, председатель избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска Максим Воронкин и председатель участковой избирательной комиссии № 1078 Парандзем Осипян. Как подчеркнула Анастасия Малыгина, подобные встречи с молодежью особенно важны, потому что от молодых людей многое зависит. Ведь именно за молодежью будущее страны, а ее политические ориентиры и интересы определяют направление развития государства. Все проводимые в РФ реформы будутв первую очередь отражаться на их жизни, а значит, молодым людям необходимо понимать, как сделать взвешенный и правильный выбор, основанный не только на внутренних убеждениях, но и подкрепленный знаниями норм права и общественно-политической ситуации в России. Была затронута тема дистанционного электронного голосования как современного способа голосования, который не требует посещения избирательного участка, а проводится онлайн на специальном портале. Доступ к площадке можно осуществить с компьютера или мобильного устройства, подключенного к сети «Интернет». Было отмечено, что новая форма голосования близка молодому поколению. Также участникам мероприятия были даны ответы на все волнующие их вопросы.