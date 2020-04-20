В Пятигорске действует 8 КПП

Внимание! Открыт еще один КПП на въезд/выезд в Пятигорск — со стороны хутора Садовый, на пересечении улиц Новой и Островского.
Таким образом, в режиме карантина попасть в город или покинуть его, имея специальное разрешение, можно через 8 действующих контрольно-пропускных пунктов:
- Въезд со стороны г. Нальчика;
- Въезд в ст. Константиновскую;
- Въезд по ул. Фабричной;
- Въезд в пос. Энергетик;
- Въезд со стороны пос. Иноземцево;
- Въезд по ул. Черкесское шоссе со стороны с. Винсады;
- Пересечение улиц Новая – Островского, направление на х. Садовый;
8. ул. Маршала Жукова. Выезд из г. Пятигорска – направление с. Юца.