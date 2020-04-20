В Пятигорске действует 8 КПП

Апрель 20, 2020 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 23

Внимание! Открыт еще один КПП на въезд/выезд в Пятигорск — со стороны хутора Садовый, на пересечении улиц Новой и Островского.
Таким образом, в режиме карантина попасть в город или покинуть его, имея специальное разрешение, можно через 8 действующих контрольно-пропускных пунктов:

  1. Въезд со стороны г. Нальчика;
  2. Въезд в ст. Константиновскую;
  3. Въезд по ул. Фабричной;
  4. Въезд в пос. Энергетик;
  5. Въезд со стороны пос. Иноземцево;
  6. Въезд по ул. Черкесское шоссе со стороны с. Винсады;
  7. Пересечение улиц Новая – Островского, направление на х. Садовый;

8. ул. Маршала Жукова. Выезд из г. Пятигорска – направление с. Юца.

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