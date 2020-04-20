В Пятигорске действует 8 КПП

Внимание! Открыт еще один КПП на въезд/выезд в Пятигорск — со стороны хутора Садовый, на пересечении улиц Новой и Островского.

Таким образом, в режиме карантина попасть в город или покинуть его, имея специальное разрешение, можно через 8 действующих контрольно-пропускных пунктов:

Въезд со стороны г. Нальчика; Въезд в ст. Константиновскую; Въезд по ул. Фабричной; Въезд в пос. Энергетик; Въезд со стороны пос. Иноземцево; Въезд по ул. Черкесское шоссе со стороны с. Винсады; Пересечение улиц Новая – Островского, направление на х. Садовый;

8. ул. Маршала Жукова. Выезд из г. Пятигорска – направление с. Юца.