В Пятигорске дороги вокруг Машука и к вершине горы будут закрыты для автотранспорта

В четырех местах здесь устанавливают болларды — автоматические выдвижные столбы для блокировки проезда автомобилей. Как сообщил на своей Инстаграм-странице глава города Дмитрий Ворошилов, такие столбы-блокираторы появятся на повороте к дороге вокруг Машука со стороны бульвара Гагарина, а также в районе санатория Кирова, у поворота к гостинице «Затерянный рай» и в районе Поляны песен.

— Сейчас подрядчик проводит работы по обустройству защитных колодцев для подводки, подключения и распределения электрических кабелей, кабелей видеонаблюдения и кабелей волоконно-оптической линии связи. Возможность проезда будет только у спецтехники, правоохранительных органов и специалистов, работающих в организациях зоны ограничения! — подчеркнул градоначальник.

Места установки боллардов будут оборудованы видеокамерами и системой распознавания государственных номеров — для тех транспортных средств, которые получат доступ для временного проезда. Что же касается парковочных мест, они останутся в районе Места дуэли М. Ю. Лермонтова, у Поляны песен и на бульваре Гагарина. — Так что, друзья, теперь вокруг Машука — только пешком, а на вершину — на канатке или тоже пешим ходом! Здоровее будем! — резюмировал Дмитрий Ворошилов.