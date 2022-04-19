В Пятигорске из-за угрозы обрушения аварийных корпусов будет закрыт детский сад № 17 «Золотой ключик»

Апрель 19, 2022 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 210

Воспитанников переведут в другие дошкольные учреждения. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

— Из четырех корпусов детского сада три корпуса еще ранее были признаны аварийными, — пояснил градоначальник в своем Telegram-канале. — Здание, где находятся дети, не аварийное. К сожалению, мониторинг аварийных строений подтверждает ухудшение ситуации: возможны обрушения. На территории садика находиться небезопасно. Здоровьем детей и работников детского сада мы рисковать не будем. По согласованию с родителями, 56 воспитанников «Золотого ключика» будут переведены в другие детские сады.

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