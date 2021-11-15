В Пятигорске к 2030 году появятся три новые транспортные развязки

Кроме того, в планах масштабный ремонт Бештаугорского шоссе. О перспективах развития дорожной сети рассказал в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Ворошилов.

Так, к 2024 году будет реконструирована развязка дорог «Подъезд 1 к Пятигорску» и Бештаугорское шоссе. Сейчас из-за интенсивности движения на пересечении магистралей часто случаются аварии. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». На эти цели будет направлено более двух миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. Проектно-сметная документация уже разработана. Кроме того, в Пятигорске планируют построить транспортную развязку улиц Ермолова — Беговая — Ипподромная. Этот проект сейчас проходит экспертизу. Работы, сметная стоимость которых — 2,59 миллиарда рублей, пройдут в 2025-2026 годах. До 2030 года появится транспортная развязка улицы Мира — проспекта Калинина за 619 миллионов рублей. Это повысит пропускную способность пересечения автодорог с железнодорожными путями, положительно повлияет на безопасность и сократит время в пути. В настоящее время специалисты занимаются проектно-сметной документацией. Среди других планов — полная реконструкция Бештаугорского шоссе. Эта магистраль связывает города Кавминвод и является северо-западным обходом Пятигорска. На выполнение работ предусмотрено 2,9 миллиарда рублей.

— Все объекты обеспечены Правительством Ставропольского края бюджетным финансированием на разработку проектно-сметной документации, — подчеркнул Дмитрий Ворошилов.