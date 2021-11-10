В Пятигорске ключи от новых квартир получили 65 детей-сирот

Однокомнатные благоустроенные квартиры полностью готовы к заселению: здесь завершены все отделочные работы и установлено сантехническое оборудование.

Начальник отдела по управлению имуществом ГКУ СК «Имущественный фонд Ставропольского края» Людмила Борисова вручила новоселам ключи и выразила уверенность, что новое жилье поможет им обрести опору в жизни и создать крепкие семьи.

Напомним, в Ставропольском крае продолжается работа по обеспечению квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводимая в рамках региональной государственной программы «Развитие образования» за счет краевого и федерального бюджетов. В 2021 году в регионе квартиры получили 90 человек и в ближайшее время ГКУ СК «Имущественный фонд Ставропольского края» планирует передачу лицам из числа детей-сирот: 5 жилых помещений на территории города-курорта Ессентуки, 2 – г. Изобильного, 3 – г. Благодарного и 1 – г. Новопавловска.