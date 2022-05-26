В Пятигорске музыканты Росгвардии приняли участие в Дне призывника

На площади у мемориала «Огонь Вечной славы» состоялся День призывника. Музыкальное сопровождение традиционного городского мероприятия обеспечил военный оркестр штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Поддержать новобранцев собрались представители администраций Пятигорска и Лермонтова, военного комиссариата, духовенства, Совета ветеранов и Комитета солдатских матерей по г. Пятигорску, школьники и юнармейцы.

В исполнении оркестра Росгвардии прозвучали Гимн Российской Федерации, патриотические инструментальные композиции, марш «Прощание славянки», также солист коллектива Ян Заколодкин выступил с песней «Не плачь, девчонка». Собравшиеся обратились к молодым людям со словами напутствия и поддержки, заместитель военного комиссара городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск Ставропольского края подполковник Валерий Казаков выразил уверенность, что призывники с честью и достоинством выполнят воинский долг. Затем участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших в разные годы защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу.

Военный оркестр штаба Северо-Кавказского округа Росгвардии регулярно участвует в общественной жизни региона, обеспечивая музыкальное сопровождение патриотических мероприятий, акций и форумов.