В Пятигорске на месте школы № 10 планируют открыть военно-спортивный лагерь

Образовательное учреждение на улице 50 лет ВЛКСМ закрыли несколько лет назад из-за аварийного состояния. Учеников расформировали по другим школам, а здание решили перепрофилировать. Теперь здесь может появиться военно-спортивный лагерь «Авангард».

Об этом рассказала замглавы администрации Пятигорска, начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Наталья Васютина. Она отметила, что ещё при закрытии школы № 10 эксперты признали, что по современным строительным правилам там невозможно спроектировать ни школу, ни детский сад даже с учётом объединения двух участков по обе стороны дороги.

«Буквально две недели назад глава города Дмитрий Ворошилов принял решение на этом месте построить военно-спортивный лагерь «Авангард». Команды школьников будут приезжать туда на неделю. Один корпус планируется как спальный с пищеблоком. Также на территории создадут базу с новым спортивным залом, возможно, тиром и так далее. Подробности пока неизвестны, так как ещё нет технического задания по объекту. Как только оформят все документы, начнется работа по разработке проекта», — прокомментировала Наталья Васютина.

Она пояснила, что само здание бывшей школы и прилегающая к нему территория являются муниципальными. Наталья Васютина также уточнила, что школы под номером «10» в городе теперь просто не существует. Не исключено, что если в Пятигорске построят новую школу в одном из микрорайонов, ей присвоят этот номер.

Источник: Победа26.