В Пятигорске начал свою работу дополнительный офис Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (ТПП СК)

Одно из самых больших по численности деловых объединений СКФО увеличивает число своих представительств в городах Ставропольского края, чтобы быть ближе к предпринимателям, оперативней решать их потребности, отстаивать законные интересы в диалоге с властью, контрольными (надзорными) органами, а также формировать благоприятные условия для развития бизнеса.

Напомним, ранее дополнительные офисы ТПП СК открыла в Буденновске, Минеральных Водах и Невинномысске.

— Мы готовы работать на бизнес-сообщество Пятигорска, поддерживать предпринимателей и компании города, отстаивать их законные интересы, оказывать широкий спектр услуг, в том числе по продвижению товаров и услуг, поиску новых надежных партнеров в других российских регионах, а также зарубежом, — подчеркнул президент ТПП СК Борис Оболенец.

Дополнительный офис ТПП СК находится по адресу: город Пятигорск, пр. Калинина, 38А, офис 26. Телефон: 8/8793/ 35-20-55, e-mail: [email protected] Руководитель: Воронкина Ольга Юрьевна.

О порядке вступления в члены ТПП СКи других вопросах вам также расскажут по телефонам: 8/8652/ 50-99-99 или 8/8652/ 51-88-15,e-mail: [email protected] (город Ставрополь, центральный офис).

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