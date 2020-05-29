В Пятигорске начали подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы

Город начал подготовку к праздничным мероприятиям, основная часть которых запланирована на 24 июня 2020. Конечно, праздник пройдет немного не так, как все мы привыкли — с соблюдением социальной дистанции и наличием средств дезинфекции на каждом пропускном пункте для участников и зрителей Парада. Но главное остается неизменным: Пятигорск, как и вся большая страна, отметит 75-летие Великой Победы.

Детали подготовки обсудили на рабочем совещании в администрации города. Запланирован и утренний митинг памяти (как обычно, у Вечного Огня, 22 июня в 4:00), и факельное шествие (вечером 23 июня). 24 июня пройдет праздничный военный Парад. В этот же день стартует сезон городских фонтанов.

Однако все это станет возможным лишь при одном условии: если позволит текущая эпидобстановка. За пять дней до предполагаемого начала праздничных мероприятий Роспотребнадзор проведет детальную оценку ситуации в городе и вынесет решение: можно ли проводить мероприятия с таким количеством участников и зрителей.

Свои традиционные праздничные мероприятия, как ожидается, пройдут и в микрорайонах Пятигорска — тоже с обязательным соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

— Все памятники и обелиски на территории города уже подготовлены к празднику, приведены в порядок — эту работу мы завершили к 9 мая. Тем не менее, следует проверить состояние каждого из них: что-то подкрасить, отремонтировать, убрать территорию. К 24 июня должно быть готово и новое мемориальное панно в Комсомольском парке, — подчеркнул глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Эта рабочая встреча — первая. В ближайшие дни предстоит сформировать четкую программу мероприятий, отмечается на сайте администрации Пятигорска.