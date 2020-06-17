В Пятигорске начинается подготовка к купальному сезону

Водолазы приступят к обследованию и очистке дна Новопятигорского озера 18 июня. Об этом говорили на выездном совещании главы города. Дмитрий Ворошилов обсудил со специалистами администрации мероприятия по подготовке водоема к купальному сезону.

Осмотрели парковую часть озера. В настоящее время она приведена в порядок: проведена акарицидная обработка, подстрижены газоны, покрашены лавочки, на клумбах высажены цветы. В ближайшее время планируется запустить фонтаны. Также проработали вопрос организации на территории пляжа пункта оказания доврачебной медицинской помощи.

Если говорить о самом водоеме, то пока купаться в нем запрещено. В начале месяца в качестве дополнительной меры безопасности уровень воды в Новопятигорском озере был понижен. В ходе осмотра глава города отметил необходимость установки дополнительных аншлагов с информацией о запрете купания.

Напомним, в соответствии с постановлением губернатора региона Владимира Владимирова, на Ставрополье реализуется комплекс мер по снижению ограничений в период самоизоляции. Открытие купального сезона станет возможным при переходе на третий этап мер по снижению ограничений, когда будут проведены все необходимые подготовительные мероприятия и стабилизирована работа спасательных служб.