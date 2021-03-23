В Пятигорске начинается подготовка к сентябрьскому Единому дню голосования

Избирательная кампания в этом году будет многуровневой: пятигорчанам предстоит выбрать, кто будет представлять их интересы в Государственной Думе, в региональном парламенте, а также сформировать городскую Думу VI созыва.

— Этот год насыщен политическими событиями, — отметил в рамках прямого эфира в своем Инстаграм-аккаунте глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Уверен, Дума нашего города сильно обновится и помолодеет. Упор будем делать на инициативных граждан, которые слышат людей, готовы реагировать на их проблемы и потребности.

По данным крайизбиркома, на 1 января этого года количество избирателей в Пятигорске составляло 129 517 человек, а выборы в гордуму будут проводиться по смешанной системе: по 11 многомандатным округам будут избираться 22 депутата и еще 11 по партийным спискам. При этом список «Единой России» возглавляет именно Дмитрий Ворошилов. — Выборы — это всегда ответственно и сложно, — подчеркнул он. — Доверие, которое, возможно, жители Пятигорска окажут мне и моей команде — очень ценно. Если люди верят в нас, видят наш труд и его результаты, они обязательно выразят это в голосовании. В сентябре решится, кто именно будет работать в новой Думе над развитием города в ближайшие пять лет.