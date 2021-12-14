В Пятигорске начинают работу елочные базары

Елочные базары начинают работу в Пятигорске. С 15 декабря открываются первые 5 официальных точек реализации новогодних деревьев. Ели и сосны можно будет приобрести возле Комсомольского парка и на улице Нежнова. Напомним, размещение всех нестационарных торговых точек в городе проходит на конкурсной основе и с заключением соответствующих договоров. К каждому договору прилагается схема размещения, и отклоняться от нее реализатор не имеет права. Кроме того, для елочных базаров действуют единые правила: территория должна быть огорожена и оформлена в едином стиле. Размещены такие официальные точки предновогодней торговли будут по следующим адресам: ул. Орджоникидзе, непроезжая часть дороги, левая сторона от входа в Комсомольский парк (4 точки) и район многоквартирного дома № 50 по ул. Нежнова (1 точка).