В Пятигорске начинаются курортные вечера

Гостей и жителей Пятигорска приглашают на Курортные вечера.

Популярность курортных вечеров среди почитателей живой музыки, поэзии и театрального искусства превратила их в одно из ярких культурных событий города-курорта. Напомним, курортные вечера – это концертные программы с литературным, историческим и музыкальным наполнением, которые проходят в городе-курорте в летний период. Творческие коллективы города выступают в знаковых местах Пятигорска. В этом сезоне мероприятия пройдут в Парке Цветник, сквере им. М.Ю. Лермонтова, Комсомольском парке, Парке Победы.