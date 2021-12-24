В Пятигорске наградили лучших дружинников

Итоги ежегодного конкурса на звание лучшего народного дружинника города подведены в Пятигорске. За лидерство в этом году боролись 15 народно-добровольных дружинников. По результатам конкурса лучшими народными дружинниками Пятигорска стали Роман Серков (дружинник окружной казачьей дружины СОКО ТВКО Бештаугорского хуторского казачьего общества) и Альберт Хомутов (дружинник добровольной народной дружины Пятигорского районного казачьего общества СОКО ТВКО). Заместитель главы города Пятигорска Александр Бородаев поблагодарил активистов добровольных народных дружин за самоотверженный труд, взаимодействие с органами внутренних дел и оказываемое содействие в несении службы по охране общественного порядка и безопасности граждан.