В Пятигорске напишут гимн школьников города

Самоизоляция — время для творческого роста! Среди школьников объявлен конкурс, посвященный грядущему 240-летию столицы СКФО, сообщается на официальном сайте администрации Пятигорска.

Сначала ребята представят на суд жюри свои варианты стихотворений о Пятигорске. А затем текст-победитель будет отправлен Заслуженному деятелю искусств РФ, композитору Григорию Гладкову. Именно он станет автором музыки будущего Гимна пятигорских школьников.

Заявки на участие с приложением текста песни принимаются до 30 апреля 2020 года на электронный адрес: [email protected].

Итак, конкурс «Я песней славлю город свой» проводится в два этапа.

1 этап – непосредственно работа над текстом песни. Участвовать могут учащиеся общеобразовательных учреждений города; представить можно как индивидуальные, так и коллективные работы. Один автор (один авторский коллектив) может заявить любое количество конкурсных материалов.

Заявки (образец будет опубликован на официальном сайте города pyatigorsk.org в разделе «Актуально») до конца апреля 2020 года можно прислать на электронную почту [email protected]

2 этап – работа оргкомитета. Она предусматривает рассмотрение конкурсных работ, определение текста-победителя.

Внимание! Текст, присылаемый на конкурс, должен быть стихотворным, объемом не более 3 куплетов и припева, написанным на русском языке. Смысл должен соответствовать нормам права, морали и нравственности и отражать историю Пятигорска, его индивидуальность, красоту исторических и памятных мест, природы, а также основные черты, присущие жителям города.