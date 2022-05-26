В Пятигорске наращивают производство фасовочного оборудования для пищевой промышленности, продолжая действовать в рамках импортозамещения и преодоление санкций

Импортозамещение и преодоление санкционных ограничений – в действии. Как в Пятигорске наращивают производство фасовочного оборудования для пищевой промышленности Одним из основных тезисов послания губернатора Ставрополья к Думе края и органам исполнительной власти региона стало развитие собственного производства, расширение экономических связей с дружественными государствами.

«Рачительный хозяин – тот, у которого всё свое», — подчеркнул Владимир Владимиров.

Машиностроительный завод «Профитэкс» в Пятигорске даже в непростых экономических условиях сумел увеличить производство линий для розлива молока и кисломолочных продуктов, а также для упаковки мясных полуфабрикатов. При этом часть продукции была поставлена на экспорт в страны Африки, а также Узбекистан и Казахстан.

— Жизнь не раз бросала нам вызовы, но опыт показывает: непреодолимых препятствий не бывает, — подчеркнул в своем сегодняшнем послании губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. – Будем укреплять и расширять многолетнее партнерство с Белоруссией, развивать экономические связи с африканским, азиатским, ближневосточным направлением.

Устойчивых позиций и поступательного развития «Профитэксу» удалось добиться благодаря программе импортозамещения и автоматизации производства. Предприятие оперативно реагирует на обстановку в регионе и стране. Так, в пик пандемии «Профитэкс» наладил выпуск и отправку в Москву оборудования для фасовки антисептических препаратов. На мощностях пятигорского завода производились линии по розливу моющих и дезинфекционных средств. Было налажено производство фильтров для обеззараживания воздуха. И сегодня предприятие сохраняет ведущие позиции в сегменте пищевого машиностроения. По итогам 2021 года «Профитэкс» стал победителем регионального этапа национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», а в этом году завод занял первое место в городском конкурсе «Предприниматель года».