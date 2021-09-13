В Пятигорске назвали лауреатов премии «Человек года»

Пятигорск в канун Дня города по традиции чествует лауреатов престижной городской премии. XIII церемония награждения прошла на площадке мультимедийного комплекса «Россия — моя история». «Человек года» — почетный титул для ярких, активных и результативных представителей различных сфер городской жизни: образования и культуры, медицины и ЖКХ, спорта и благотворительности, социальной и молодежной политики.

На почетное звание в этом году претендовало более полусотни номинантов, в итоге жюри выбрало 13 победителей в 12 категориях. Их имена назвали ведущие торжественной церемонии — актер театра и кино, телеведущий, преподаватель актерского мастерства Александр Носик и неизменная ведущая и режиссер городских мероприятий, спортивных и молодежных фестивалей Анастасия Политова. Итак, победителями в этом году стали: В номинации «Высшее с среднеспециальное образование» — Наталья Башкатова, директор Пятигорского торгово-экономического техникума, доцент кафедры педагогики Пятигорского государственного лингвистического университета. В номинации «Школьное и дошкольное образование» — Валентина Ярошенко, заведующая библиотекой МБОУ НОШ № 17, ветеран труда. В номинации «Здравоохранение» — Юлия Кудасова, заместитель заведующего инфекционным стационаром – врач-инфекционист ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница № 2». В номинации «Курорт и туризм» — Инна Павлова, генеральный директор ООО «ГРАНД-ТУР». В номинации «Культура и искусство» — Антон Данилов, главный хранитель музейных предметов ГБУК Ставропольского края «Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова». В номинации «Молодежный лидер» — Мария Данилова, заведующая отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска. В номинации «Социальная сфера» — Инесса Забусова, председатель Ставропольского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». В номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство» — Иван Андриянов, заместитель начальника МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска». Номинация «Спорт» в этом году оказалась самой «урожайной»: здесь сразу два лауреата. Это волейболист Ярослав Подлесных, в составе национальной сборной завоевавший серебро Олимпийских игр в Токио, и Евгения Галактионова, бронзовый призер Паралимпиады в толкании ядра. В номинации «Благотворительность» награждена Ольга Дуплищева, директор ООО «Дебют» и другие. Апремией в номинации«Поступок года» жюри конкурса наградило организацию волонтерской благотворительной помощи пятигорчанам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В общественной приемной партии «Единая Россия» эту работу курирует Екатерина Чагаева, она и стала лауреатом в этой номинации. Получая заслуженные награды, триумфаторы, конечно, делились впечатлениями и поздравляли родной Пятигорск с Днем города.