В Пятигорске новое оборудование для измельчения отходов

Современная дробильная установка ArjesImpaktor-250 (Германия) появилась в зоне деятельности регоператора «ЖКХ». Фрагменты разобранных зданий, армированный бетон, старая кирпичная кладка, древесные спилы и пни, а также крупногабаритные отходы, старые шины – для мощного оборудования это не проблема. Вопрос свалок строительного и крупного древесного мусора актуален в любом регионе страны. Задача нового шредера – минимизировать объем тяжелых и крупных отходов и разобраться со свалками строительного мусора на территории города-курорта. Оборудование протестировано вместе с представителями поставщика на базе вывозящей компании, которая будет его эксплуатировать. Испытания подтвердили: дробилка способна справиться с самыми сложными и плотными фракциями. Ее производительность — до 100 тонн в час при полной загрузке и непрерывном цикле в зависимости от вида отходов. Установка доставляется на место работы на мультилифте, но и сама достаточно мобильна: передвигается по рабочей площадке на гусеничном ходу. Благодаря включению в процесс дробильного оборудования удастся не только уменьшить объем отходов, но и найти им применение вместо транспортировки на полигоны. К примеру, строительные отходы, измельченные до состояния щебня, могут использоваться в дорожно-строительной отрасли и для других нужд.

Поставка современного высокотехнологичного шредера — это результат сотрудничества с компанией AXE Machinery. В регионе КМВ трудится и другая спецтехника, приобретенная благодаря партнерским связям, надежность которой проверена временем.