В Пятигорске обновят трамвайный парк

Об этом рассказал в эфире июньской «Прямой линии» губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В планах – замена устаревших вагонов и ремонт путей, часть электротранспорта закупят уже в 2023 году. Кроме того, прорабатывается возможность продления трамвайных маршрутов в пригородные поселки. К прямому эфиру подключился глава Миндора региона.

— Внесено изменение в законодательство, которое позволяет в рамках ремонта дорог также ремонтировать трамвайные пути за счет средств дорожного фонда, — сообщил Евгений Штепа. — Сейчас мы дорабатываем часть нормативных документов и сможем это делать.

Министр рассказал и о разработке совместно с энергосервисной компанией проекта по замене контактной сети пятигорского трамвая. Обсуждается также возможность продления трамвайных путей. Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что закупить первые трамваи на замену старым вагонам планируется уже в следующем году. Соответствующее обращение краевых властей о содействии в приобретении электротранспорта на условиях бюджетного софинансирования рассматривается Министерством промышленности и торговли России. Напомним, Стратегией социально-экономического развития края предусмотрено развитие электротранспорта в регионе КМВ. Потребность Пятигорска в новых трамваях составляет порядка 50 транспортных единиц.