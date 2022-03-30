В Пятигорске обсудили меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья

В администрации города прошло заседание координационного комитета по делам инвалидов. Основным вопросом повестки дня стало подведение итогов проведенных в 2021 году мероприятий по реабилитации инвалидов и реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

Как рассказал начальник МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска» Тамара Павленко, в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в 2021 году 15 инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам, а также ветеранам боевых действий проведены ремонтные работы в жилых помещениях на общую сумму 688,17 тыс. руб.

Также за счет средств городского бюджета к 9 Мая произведена единовременная денежная выплата 72 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда. Было отмечено, что в городе Пятигорске наиболее активную работу по реабилитации проводят 6 общественных организаций, представляющих интересы инвалидов. В их числе Пятигорское городское отделение Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Пятигорская городская местная организация Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Пятигорское местное отделение Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Пятигорская городская общественная организация инвалидов войн и военной службы, Пятигорская местная организация Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Пятигорская городская общественная организация родителей детей инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец». Также участники совещания проработали вопрос создания специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.