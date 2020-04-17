В Пятигорске объявлен карантин

Об этом в четверг вечером официально заявил прибывший в город губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Подписано соответствующее постановление краевого Правительства.

— В городе очень непростая эпидобстановка по коронавирусу: опережающая динамика и резкий рост числа заболевших за несколько минувших дней. Чтобы распространение болезни не стало массовым, надо срочно ломать эту ситуацию. Поэтому мы усиливаем работу по противодействию коронавирусу в Пятигорске — вводится режим карантина, — сказал Владимир Владимиров.

В связи с этим в администрации столицы СКФО состоялось экстренное совещание оперативного штаба города по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Провел его исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев.

Карантин введен в столице округа по предписанию Роспотребнадзора в связи с неблагоприятной эпидобстановкой.

— Сегодня мы на войне! На войне за жизни наших граждан. Насколько мы оперативно сработаем, выполним задачи, поставленные перед нами Президентом России и губернатором края, зависят жизни и здоровье горожан. Мы все должны занимать нетерпимую позицию по отношению к положению дел с распространением вируса в Пятигорске. С теми, кто не верит в существующую угрозу и не хочет подчиняться правилам, административным ресурсом и не только будем призывать ко вниманию и ответственности, — открыл совещание Лев Травнев.

Он также напомнил коллегам о том, что в связи с карантином в городе начиная с 16 апреля действует особый план мероприятий, который неукоснительно должны исполнять все ответственные службы и органы.

Так, въезд в город будет строго ограничен. Работают всего 6 КПП:

— въезд со стороны Иноземцево;

— въезд в п. Энергетик;

— ул. Фабричная;

— ст. Константиновская;

— ФАД «Кавказ» со стороны Нальчика;

— Черкесское шоссе (р-он нефтебазы).

Остальные 14 въездов полностью закрыты. Проезд будет возможен только для спецтехники в случае крайней необходимости.

Кроме того, на станциях в Пятигорске не будут останавливаться электрички. Гражданам, работающим в соседних городах, необходимо будет получить специальные пропуска. Для этого данные о сотрудниках работодатели должны направить в администрацию Пятигорска. Спецпропуска также необходимо оформить всем, кто будет вынужден работать в условиях карантина. Это все жизнеобеспечивающие службы, органы власти, медучреждения, магазины продовольствия и товаров первой необходимости, аптеки. До 24.00 24 апреля на территории Пятигорска будут действовать пропуска старого образца, полученные ранее. Замену на пропуска нового образца произведут постепенно, начиная со вчерашнего дня. В ближайшее время будет опубликован список предприятий, которые могут осуществлять деятельность в режиме карантина. Руководителям рекомендовано пересмотреть списки работников, которые подадут на получение пропусков: иногородних следует перевести на удаленный режим работы. Списки необходимо будет подавать на электронную почту. После их оформления пропуска развезут по адресам предприятий силами муниципалитета.

Рынки, в том числе продуктовые, временно приостанавливают свою работу.

Социальным службам города Лев Травнев поручил оказать максимальную поддержку людям, которые особенно будут в ней нуждаться. Всем, кто обратится за какой бы то ни было помощью, нужно незамедлительно содействовать в решении проблем.

— Следует актуализировать списки социально незащищенных граждан, чтобы понимать, кому реально нужна наша поддержка. Зачастую такие люди сами не просят помощи, — отметил Лев Травнев.

Он также сообщил, что в администрации в связи с карантином 24 часа в сутки начнет действовать единый колл-центр. Узнать, возможно ли в каждом конкретном случае перемещение по городу и за его пределы, а также о порядке выдачи спецпропусков можно по номеру 38-94-23.

Службы доставки еды, как и такси, в городе в период карантина работать полностью не перестанут, но к ним будут предъявлены строгие требования.

— У нас есть конкретная задача, и мы должны ее выполнять. Самое главное и важное сейчас — разъяснить людям ситуацию. Я не за то, чтобы лишать предприятия прибыли. Пятигорск строится на малом бизнесе, и его надо сохранять. Но здоровье граждан для нас сейчас — приоритет. План мероприятий от губернатора — это руководство к действию. Приказы не обсуждают, их надо выполнять. Права на ошибку у нас нет. Мы имеем дело с судьбами людей и их благополучием. Прошу отнестись к плану с максимальной ответственностью, — резюмировал Лев Травнев.

После завершения совещания исполняющий обязанности главы города ответил на вопросы журналистов. В частности, он отметил, что для похода в магазин или аптеку, а также выгула собак в стометровом расстоянии от дома специальный пропуск не нужен. А вот для перемещения по городу по неотложным делам или на работу в другие районы разрешение будет необходимо.

С постановлением Правительства края о введении на территории Пятигорска карантина можно ознакомиться на сайте города http://pyatigorsk.org/ в разделе «Актуально»».