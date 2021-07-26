В Пятигорске оптимизируют систему пассажирского автотранспорта

Для контроля над деятельностью перевозчиков в городе создан отдел ГКУ «Ставропольавто». Развитие и обновление пассажирского транспорта в Пятигорске глава города Дмитрий Ворошилов обсудил с министром дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгением Штепой. Как отметил на своей Инстаграм-странице глава Пятигорска, по поручению губернатора Владимира Владимирова муниципалитет совместно с региональным Миндором продолжает повышать качество общественных пассажирских перевозок на территории города-курорта. Так, министерством на конкурсной основе отобраны новые перевозчики. Автопарк пассажирского транспорта значительно «помолодел», улучшилось техническое состояние уже имеющихся на линиях транспортных средств, соблюдается график перевозок.

— Это подтверждает заметное сокращение количества жалоб от жителей и гостей курорта, — подчеркнул градоначальник. — Продолжаем анализировать маршрутную сеть с целью ее оптимизации.

С Владимиром Ястребовым, руководителем ООО «ТСС Кавказ» (ООО «АвтоГАЗсервис»), Дмитрий Ворошилов обсудил дальнейшее обновление пассажирского автотранспорта и ознакомился с новой линейкой автобусов ГАЗ ГРУПП. Кроме того, глава города призвал пятигорчан поделиться своими предложениями по совершенствованию системы общественных перевозок. Обратился Дмитрий Ворошилов и к кандидатам в депутаты — с просьбой собирать на своих встречах обращения и наказы избирателей, связанные с общественными перевозками. Все вопросы в дальнейшем будут отработаны с Миндором.