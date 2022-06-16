В Пятигорске откроется молодежный центр военно-патриотического воспитания

Молодежный центр военно-патриотического воспитания «Авангард» будет открыт в Пятигорске. Об этом написал в своем телеграм-канале глава города Дмитрий Ворошилов. Площадкой для центра станет СОШ № 5.

— По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова выделены необходимые субсидии на оборудование классов, приобретение компьютерной техники, обустройство полосы препятствий, интерактивного тира и лазертага, — сообщил Дмитрий Ворошилов. Глава Пятигорска подчеркнул, что юнармейцы – воспитанники школы № 5 всегда достойно представляют свой родной город и Ставропольский край на региональных и всероссийских соревнованиях, являются призёрами и победителями Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. Именно поэтому принято решение открыть центр на базе данной школы.