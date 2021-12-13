В Пятигорске откроется ведомство Деда Мороза

Итак,18 декабря в 18.00 на площади перед администрацией города состоится торжественное открытие Новогоднего Парка развлечений и Ведомства Деда Мороза. В программе: игровая развлекательная программа, конкурсы, хороводы, песни, танцы, фотосессии с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сказочный домик Деда Мороза находится рядом с Главной елкой. Работа Ведомства продлится с 18 декабря по 09 января. Приемные часы: с 18.00 до 21.00, в выходные дни – с 14.00 до 21.00. Придя в гости к Главе сказочного сообщества, малыши могут получить подарок, порадовав Деда Мороза исполнением песенки или стихотворения. Не откажется зимний волшебник и от совместного фото на память. А еще у него есть веселая помощница — Снегурочка. Внучка Деда Мороза водит хоровод и организует занимательные игры и конкурсы с детворой.