В Пятигорске откроют Школу блогеров

Проект стартует уже в апреле, школа будет работать на базе городского Молодежного центра @molodezh_pyatigorska.

— Планируем привлекать к работе Школы экспертов и блогеров российского уровня, — рассказал на своей инстаграм-странице глава города Дмитрий Ворошилов. — Подключатся и выпускники проекта Мастерской новых медиа @mnm_masterskaya. Кроме этого, ребята будут сами делиться своими знаниями и компетенциями. Готовы к сотрудничеству с блогерами Пятигорска и Ставропольского края. Предложения направляйте в директ.