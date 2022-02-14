В Пятигорске откроют Школу блогеров

Февраль 14, 2022 Главные новости, Молодежь, Пятигорская Правда 0 110

Проект стартует уже в апреле, школа будет работать на базе городского Молодежного центра @molodezh_pyatigorska.

— Планируем привлекать к работе Школы экспертов и блогеров российского уровня, — рассказал на своей инстаграм-странице глава города Дмитрий Ворошилов. — Подключатся и выпускники проекта Мастерской новых медиа @mnm_masterskaya. Кроме этого, ребята будут сами делиться своими знаниями и компетенциями. Готовы к сотрудничеству с блогерами Пятигорска и Ставропольского края. Предложения направляйте в директ.

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