В Пятигорске открыта регистрация на чемпионат по каникроссу

Беговая дисциплина каникросс является разновидностью ездового спорта, хотя при этом собаке нужно тащить не сани или повозку, а своего хозяина, который может ускорить или замедлить бег питомца, отдавая соответствующие команды. В соревнованиях предусмотрена отдельная категория для новичков «Хэппи Дог», в которой могут принять участие как спортсмены, так и собаководы-любители, которые только знакомятся с этим видом спорта. Для участия необходимо до 16 апреля на эл.адрес организаторов [email protected] направить заявку участника. В числе судейской коллегии – судьи всероссийской категории, мастера спорта, многократные победители и призеры чемпионатов России и Кубка России Станислав и Мария Маевы (Хабаровский край). Организаторы мероприятия — РОО «Федерация ездового спорта Ставропольского края» совместно с МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска».