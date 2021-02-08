В Пятигорске открыта Школа юного спасателя.

Это совместный проект школы №31 и Пятигорского медико-фармацевтического института. Девиз школы: «Дороже жизни ничего нет! Помоги себе и другу!»

Организатор и руководитель школы — доцент кафедры терапевтических дисциплин 2 ПМФИ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Анзор Болатчиев. У него большой опыт работы в структурах МЧС: Анзор Хызырович неоднократно выезжал в составе аэромобильной группировки в зоны ЧС, а также обучал взрослых и молодежь навыкам оказания первой помощи.

Обучение бесплатное.

Предполагается, что при обучении парамедицинским манипуляциям будет задействована не только площадка самой школы №31, но и оснащение ПМФИ, включая обучающие симуляторы-манекены.