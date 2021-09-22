В Пятигорске открывается первая в крае школа КВН!

Пятигорские школьники добиваются серьезных успехов в КВН, становятся победителями региональной и всероссийской Юниор-лиги!

Поэтому мы с нашими партнерами приняли решение об открытии в Пятигорске первой в Ставропольском крае Школы КВН. Команды, успешно прошедшие обучение, станут участниками Фестиваля Открытой школьной Лиги КВН города Пятигорска.

В формате Школы КВН запланированы встречи со спикерами — участниками и победителями региональных и телевизионных лиг Международного Союза КВН, а также интересные мастер-классы и практика на сцене.

По итогам занятий в Школе ребята научатся основам написания сценариев, актерскому мастерству и получат полезный опыт публичных выступлений.

Приглашаем всех желающих! Для записи в Школу КВН обращайтесь в WhatsApp: 8(961)441-57-90, Наталья.

Уверен, детская школа КВН поможет нашим ребятам развить чувство юмора, разнообразить спектр внешкольных занятий и реализовать свои таланты и способности на все 100%!