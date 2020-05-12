В Пятигорске отменяется карантин

Но отдельные ограничительные меры сохраняются.

Так, на территорию (с территории) города ограничивается въезд (выезд) всех видов автомобильного транспорта (в том числе следующего транзитом). Ограничение не распространяется на служебный транспорт Минобороны, МЧС, правоохранительных органов, а также на личные транспортные средства сотрудников данных органов.

Разрешен и въезд (выезд) служебного транспорта организаций, деятельность которых не приостановлена, а также личного автотранспорта работников данных организаций.

Ограничение не распространяется и на транспортные средства, имеющие разовый специальный пропуск на въезд (выезд) и передвижение по Пятигорску, выданный администрацией города.

Въезд (выезд) транспорта осуществляется через специально оборудованные пункты въездного (выездного) контроля, работающие в круглосуточном режиме.

Как физическим, так и юридическим лицам, прибывающим в город и не имеющим спецпропусков, на пунктах въездного (выездного) контроля будут выдаваться разовые специальные пропуска на транспортные средства.

Отметим, что теперь при въезде (выезде) на территорию (с территории) Пятигорска водители и пассажиры транспортных средств должны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

При наличии температуры тела 37 градусов Цельсия и выше или признаков респираторного заболевания гражданина не допустят к въезду (выезду) на территорию (с территории) города. Для осмотра он будет направлен в ближайшую медицинскую организацию, сообщается на официальном сайте администрации Пятигорска.