Сегодня в Пятигорске отметили День России. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в планы его проведения. Но, тем не менее, мероприятие получилось ярким и душевным.

На площади около администрации города чествовали волонтеров. Благодарили людей, которые не остались равнодушными в период пандемии, и помогали тем, кто в этом нуждался.

Среди волонтеров школьники, студенты, медики, полицейские и представители Росгвардии. Все они послушали слова искренней благодарности. И получили подарки от главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова.

— Время показало: россияне — не те люди, которые могут пасовать перед трудностями! И сегодня, в непростой для страны период, на первый план выходит молодежь — с социальными проектами, волонтерским движением. Это говорит о том, что ребят достойно воспитало старшее поколение. Спасибо волонтерам, которые не отсиделись дома, а оказали поддержку тем, кому она необходима. Уверен, тот темп, который взял Пятигорск в организации и развитии волонтерского движения, мы сохраним и преумножим, — сказал Дмитрий Ворошилов.

Кульминацией мероприятия стал запуск триколора из воздушных шаров в небо над Пятигорском.