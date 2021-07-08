В Пятигорске планируют построить этнографический парк

Здесь раскроется яркая палитра многонационального города: как ожидается, будут представлены 16 национальных общин. Гости этнодеревни смогут познакомиться с традициями и обычаями, архитектурой, бытом, ремеслами, музыкой и кухней народов Северного Кавказа. Для того чтобы задуманное осуществилось, город (а точнее — пятигорский Дом национальных культур) намерен участвовать в грантовом конкурсе, который проводит Президентский фонд культурных инициатив. Перспективы кросскультурного проекта обсудили сегодня руководители национально-культурных объединений столицы СКФО. В беседе приняли участие архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, председатель Думы города Людмила Похилько. Этнопарк (или этнографическая деревня) – это территория, выполняющая функции «музея под открытым небом».

Как известно, национальные подворья в Пятигорске давно стали своеобразной визитной карточкой Дня города, крупных фестивалей и праздников. Теперь же они смогут работать на постоянной основе, в едином этнокомплексе. — С каждым годом все большую популярность приобретает культурный туризм. Давая возможность людям прикоснуться к национальным традициям, знакомя их вживую с историей и бытом разных народов, мы сможем привлечь в город новых туристов, сделать Пятигорск привлекательнее, интереснее для соотечественников и иностранных гостей, — считает директор Дома национальных культур Юлия Мальцева.

На базе этнопарка могут проводиться не только экскурсии, но и фольклорные фестивали, праздничные обряды и даже свадьбы по этническим образцам. Здесь же можно будет приобрести сувениры, побывать в ремесленных мастерских, попробовать блюда национальной кухни. Уже на первом этапе планирования необходимо детально проработать вопросы безопасности, комфорта, доступной среды, транспортного сообщения и т.д. Важная задача — определить место размещения будущего этнокомплекса. Такие музеи под открытым небом требуют больших по площади незастроенных территорий. Подходящий участок в Пятигорске есть — прямо перед музейным комплексом «Россия — моя история». — Каждой общине предстоит продумать и наполнить содержанием свой объект, который станет частью единого пространства. До конца июля предстоит сформировать и отправить заявку нашу на грант, — подвел итог встречи Дмитрий Ворошилов.