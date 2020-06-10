В Пятигорске подведены итоги онлайн-конкурса ГТО

Конкурс назывался «Готов к труду и обороне? Докажи реально, покажи виртуально!».

Из 49 работ (видеороликов и презентаций) отобраны лучшие. Победителями стали семья Осиповых — с роликом «Наша подготовка к ГТО на самоизоляции», ученица СОШ № 6 Мария Луценко, подготовившая видеопрезентацию «Я выбираю ГТО», студент РАНХиГС Владимир Кюльбяков, представивший проект «Моя подготовка к ГТО», учитель физкультуры школы № 19 Алия Лобжанидзе с презентацией «ГТО в Пятигорске», преподаватель кафедры физвоспитания Пятигорского медико-фармацевтического института Валерий Кабиров с работой «ПМФИ выбирает ГТО». А приз «За достоверность выполнения нормативов» присужден Руслану Ржевскому.

Победителей ждут подарки – лицензионная продукция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Конкурсные работы оценивало жюри, в которое вошли специалисты пятигорского Центра тестирования ГТО и члены муниципальной судейской коллегии ВФСК ГТО.

— Итоги нашего онлайн-конкурса показали, что занятия физкультурой и спортом даже в таких непростых для всей страны условиях не прекратились, — отметила руководитель Центра тестирования Людмила Владимирова. — А подготовка таких видеоработ в домашних условиях — отличный способ сплотить семью и мотивировать на новые достижения.