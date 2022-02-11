В Пятигорске подвели итоги муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства: «Воспитатель года» и «Учитель года» — 2022

Февраль 11, 2022 Главные новости, Образование, Пятигорская Правда 0 240

Победители представят город на краевом уровне – в Ставрополе. В конкурсе «Воспитатель года»  приняли участие 23 педагога дошкольных учреждений. Он проводился в двух номинациях — «Лучший воспитатель» и «Педагогический дебют». В результате, победителем в номинации «Педагогический дебют» была признана  воспитатель детского сада №41 «Планета детства» Марина Копейка — участница городских, региональных, краевых и всероссийских конкурсов в номинации «Творчество детей и педагогов».

В номинации «Лучший воспитатель» одержал победу старший воспитатель детского сада №7 имени Юрия Алексеевича Гагарина  Александр Олейников. Александр Сергеевич — автор методических материалов Всероссийских педагогических изданий «Няня.РФ», «Педжурнал», «Современный урок», эксперт III ежегодной конференции для руководителей и специалистов образовательных организаций.

Что касается конкурса «Учитель года», в котором приняли участие 13 педагогов, звание победителя в номинации «Педагогический дебют» присвоено учителю математики школы № 6 Кристине Бабаян, занимающейся также  развитием детского КВН в Пятигорске. Победителем конкурса «Учитель года» в номинации «Лучший учитель» стала учитель английского языка начальной школы №17 Ольга Акопян, способная зажечь огонёк интереса к изучению английского языка в душе каждого ребенка. На торжественном подведении итогов участников испытаний приветствовал Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов:

— Все мы с детства помним своих воспитателей и учителей. Возвращаясь в прошлое, могу сказать, что  прекрасно помню всех преподавателей. Главное — это знания, что были вложены тогда, очень пригодились в дальнейшей жизни. Поэтому сегодня мы чествуем прекрасных преподавателей, которые достойно представят Пятигорск на краевом этапе.

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