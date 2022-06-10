В Пятигорске полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Защита»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пятигорского отдела полиции совместно с представителями городской администрации посещают семьи, состоящие на профилактическом учете.

В ходе визитов полицейские знакомятся с условиями, в которых проживают несовершеннолетние, а также проверяют, исполняют ли обязанности по их воспитанию законные представители.

С родителями также проводятся профилактические беседы, в ходе которых им напоминают о необходимости соблюдать права и свободы несовершеннолетних. Кроме того, взрослым разъясняются меры ответственности, предусмотренные за различные правонарушения и преступления в отношении детей.

Стражи порядка уже посетили семь семей, впереди организаторов ждут еще четыре визита. На данный момент, как сообщают инспекторы по делам несовершеннолетних, в ходе проверок нарушений не выявлено.