В Пятигорске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Пятигорску поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила о хищении банковской карты, с которой впоследствии были обналичены денежные средства.

В ходе проведенной работы установлено, что потерпевшая познакомилась в социальных сетях с девушкой, с которой они договорились прогуляться. В завершении вечера после распития спиртных напитков заявительница уснула, а ее новоиспеченная подруга похитила из кармана портфеля потерпевшей банковскую карту и скрылась. Безналичным способом оплаты злоумышленница совершила 10 транзакций в разных магазинах города.

Участковые уполномоченные полиции установили местонахождение девушки. 22-летнюю местную жительницу доставили в отдел внутренних дел, где она призналась в содеянном и пояснила, что приобрела в торговых учреждениях табачные изделия, алкогольные напитки, чехол для телефона и другие товары.

Банковская карта изъята и возвращена законной владелице.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража).