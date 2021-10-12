В Пятигорске полицейские установили подозреваемую в краже из магазина

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Пятигорску с заявлением о хищении продукции из торгового зала обратился сотрудник одного из сетевых магазинов.

Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили работников, возможных очевидцев, а также изучили записи с камер видеонаблюдения.

В результате проведенной работы участковый уполномоченный полиции установил, что к противоправному деянию причастна неоднократно судимая 30-летняя жительница города Пятигорска.

Гражданку доставили в отдел внутренних дел, где она призналась в содеянном.

Установлено, что женщина, находясь в магазине, сложила четыре вида сыра в общем количестве 44 упаковки к себе в сумку и спешно покинула торговое учреждение, не оплатив покупку.

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

В настоящее время проверяется причастность фигурантки к совершению аналогичных противоправных деяний.