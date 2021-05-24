В Пятигорске последний звонок прозвенел для 2716 выпускников

22 мая во всех школах города прошли торжественные линейки. В этом году со школьной скамьей распрощались 898 одиннадцатиклассников и 1818 учащихся девятых классов. День расставания со школой – волнительная дата не только для выпускников, но для родителей и педагогов. От взрослой жизни ребят отделяют лишь сдача ЕГЭ и выпускной, а дальше поступление в ВУЗ и новые свершения. Девятиклассникам предстоит определиться — продолжить обучение в школе или начать освоение профессии. Поддержать и поздравить выпускников школы №7 в станице Константиновской пришел глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Здесь проститься со школой готовится 21 одиннадцатиклассник, раздумья о будущем и непростой выбор ждут 90 девятиклассников.

— Получить образование, реализовать себя в профессии и семье, выстроить карьеру и обрести новых друзей, воплотить самые смелые и интересные замыслы и проекты – всё это задачи не из легких, но вы справитесь, я уверен. Будьте и вы уверены в собственных силах! – обратился к выпускникам Дмитрий Ворошилов

Поздравили ребят с окончанием школы и почетные гости. В их числе депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова, заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Наталья Васютина. А дальше – напутственные слова от руководства школы, педагогов и родителей, музыкальные подарки и теплые слова от первоклашек, которым только предстоит пройти этот путь, школьный вальс, фото и видео на память, трогательные признания в любви к своим учителям и прощальная трель школьного звонка.