В Пятигорске появятся новые транспортные развязки

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее совещание по концепции развития транспортной инфраструктуры города-курорта. В совещании приняли участие заместитель Председателя Правительства края Роман Петрашов, министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Обсуждены проекты по сокращению транспортной нагрузки и снижению аварийности на трех ключевых узлах транспортной системы города. Прежде всего, речь идет о районе въезда в Пятигорск со стороны поселка Иноземцево. Здесь планируется создание двухуровневой развязки, регулирующей транспортные потоки в город и в обход него.

Вторая двухуровневая развязка позволит ликвидировать пробки в городской промзоне и снизить аварийность в районе улиц Ермолова, Беговой и Ипподромной. Еще один проблемный участок — путь под железнодорожным полотном на улице Малыгина, более известный как «Яшкин мост». Принято решение о восстановлении ранее действовавшего здесь путепровода, который даст возможность пустить транспортные потоки более коротким и удобным путем к центру и городским вокзалам.

По поручению губернатора подготовка проекта первой развязки на въезде в Пятигорск уже включена в план работы краевого дорожного министерства на этот год. Два других проекта прорабатываются, отмечается на сайте администрации города.

— Снизив транспортную нагрузку в критических точках, мы улучшим не только дорожную ситуацию, но и экологическую обстановку в Пятигорске. Воздух города-курорта должен быть чистым не только в зоне санаториев, — отметил Владимир Владимиров, подводя итоги совещания.

Результаты встречи прокомментировал и Дмитрий Ворошилов:

— За всю историю Пятигорска подобные крупные транспортно-инфраструктурные проекты не реализовывались. Это историческое событие, которое выведет развитие города на новый уровень: новые развязки и путепровод значительно сократят пробки в городе, что позитивно скажется на экологической ситуации. Кроме того, это позволит снизить аварийность на дорогах Пятигорска.