В Пятигорске появятся три новые школы

В районе улиц Кочубея и Коллективной запланировано строительство школы на 1550 мест. Краевым Минобром по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова прорабатывается вопрос строительства еще двух школ — в микрорайоне Новопятигорск и в поселке Горячеводском.

Как пояснил в своем инстаграм-аккаунте глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, школа в районе Коллективной/Кочубея будет построена в соответствии с утвержденным Паспортом системы общего образования в Ставропольском крае, в рамках реализации концессионного соглашения.

Кроме того, в Министерстве образования Ставропольского края прорабатывается вопрос строительства еще двух школ: в Новопятигорске на 1000 мест и в поселке Горячеводском (пер. Малиновского) на 1550 мест, в рамках участия Ставропольского края в III этапе отбора проектов на предоставление субсидии из федерального бюджета по государственной программе РФ «Развитие образования» со сроком реализации в 2023-2024 гг.

— Таким образом, будет полностью закрыта потребность в создании новых образовательных мест в Пятигорске, — отметил Дмитрий Ворошилов.