В Пятигорске при проведении голосования будут соблюдены все меры безопасности

В Пятигорске состоялся обучающий семинар с председателями и членами участковых избирательных комиссий, на котором им рассказали о том, как будет проходить процедура голосования с учетом профилактики распространения коронавирусной инфекции. Общероссийское голосование по конституционным поправкам будет проходить с 25 июня по 1 июля.

Потоки желающих проголосовать постараются распределить равномерно на все дни. Помещения избирательных участков, как и прилегающая территория должны быть приведены в нормативное состояние.

Главный принцип – соблюдение всех мер безопасности. В их числе наличие информационных стендов с рекомендациями по профилактике заражения коронавирусной инфекцией вблизи мест голосования, термометрия, выдача средств индивидуальной защиты и одноразовых ручек, применение антисептиков для дезинфекции рук участников голосования.

Предусмотрят на участках разметку социальной дистанции, а также специальные помещения для изоляции людей до приезда бригады скорой помощи в случае выявления у них повышенной температуры тела или иных симптомов. Также будут оборудованы санитарные комнаты со всеми необходимыми принадлежностями.

Для исключения массового скопления людей и их контакта друг с другом будет проработана схема раздельных потоков – по возможности с территорий, где будет проходить голосование, организуют отдельные входы и выходы. Кабины для голосования будут использоваться без передней шторки.

При регистрации документ, удостоверяющий личность, члену участковой комиссии в руки передаваться не будет – каждый участник голосования предъявляет его в развернутом виде. Голосование на дому также предусматривает минимизацию контакта. Члены УИК приедут к голосующим с переносным ящиком для голосования и со специальными конвертами, в каждом из которых будут запечатаны бюллетень, бланк заявления, средства индивидуальной защиты и одноразовая ручка, информирует официальный сайт администрации Пятигорска.