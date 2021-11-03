В Пятигорске приняты все меры для безопасного участия во Всероссийской переписи

На Ставрополье продолжается самое масштабное статистическое событие в стране. Одно из важных условий – безопасность и комфорт для всех ее участников. В ходе переписи строго соблюдаются инструкции Минздрава России и Роспотребнадзора. Главные из них – соблюдение социальной дистанции в помещениях стационарных переписных участков, контроль температуры сотрудников, обеспечение масками, регулярная санитарная уборка и проветривание помещения.

Что касается переписчиков – каждый обеспечен средствами индивидуальной защиты, чтобы максимально обезопасить себя и окружающих. Но в случае если у респондента — признаки простуды, переписчик оставит ему листовку (положит в почтовый ящик) с подробным описанием, как можно переписаться самостоятельно через интернет. Прохождение переписи через портал Госуслуг является приоритетным. Заполнение электронных переписных листов позволит снизить риски заражения COVID-19.