В Пятигорске продолжает работу WhatsApp-приемная по социальным вопросам

Напомним, она была запущена 18 ноября 2021 года по поручению главы города Дмитрия Ворошилова. В результате у пятигорчан появилась возможность получить квалифицированную помощь по вопросам социальной защиты в режиме онлайн, в том числе разъяснения по выплате пособий и компенсаций. Как отметил в своем инстаграм-аккаунте глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, за первый день работы в WhatsApp-приемную поступило 50 обращений горожан. Подать обращение в WhatsApp-приемную просто. Отправляйте сообщения по номеру 8-961-481-35-71 в мессенджере WhatsApp: в обращении укажите ФИО(полностью), место проживания, мобильный телефон для связи и кратко опишите суть проблемы. Напоминаем, звонки в WhatsApp-приемную не принимаются! Работает WhatsApp-приемная с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, суббота, воскресенье – выходные.