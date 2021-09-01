В Пятигорске продолжается борьба с визуальным рекламным «мусором»

Направить рекламу в цивилизованное русло, очистить улицы от хаоса и сумбура вывесок, баннеров, афиш, объявлений, растяжек и штендеров, вернуть курорту лицо — такую цель ставит перед собой администрация города. Наряду с выявлением фактов незаконной установки и эксплуатации рекламных конструкций, продолжается и борьба с расклейщиками объявлений в не предназначенных для этого (и порой самых неожиданных) местах: на столбах линий электропередач, стволах деревьев, заборах, входных дверях торговых точек, фасадах зданий и домовладений и т.д. Отдел рекламы администрации Пятигорска напоминает: те, кто размещает рекламные материалы в нарушение действующих Правил благоустройства города, будут привлечены к административной ответственности. Физическим лицам придется заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей, должностным лицам — от 1000 до 10000 рублей, юридическим лицам — от 5000 до 50000 рублей. За минувший квартал составлено 17 протоколов на нарушителей, рейды проводятся на постоянной основе.