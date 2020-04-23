В Пятигорске продолжается дезинфекция транспорта и мест массового пребывания людей

Трамваи, маршрутки, автобусы – весь эксплуатируемый парк в начале и в конце смены проходит санитарную обработку всех поверхностей специальными средствами. Кроме этого, в течение рабочего дня после каждого рейса кондуктора и водители дезинфицируют поручни, стекла, сидения и другие части салонов.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции обработку осуществляют и на 8 контрольно-пропускных пунктах, где ведется оформление спецпропусков.

Также в Пятигорске ежедневно проводится дезинфекция всех подъездов МКД. Под управлением УК и ТСЖ обработано 1100 домов. Тщательно обрабатываются домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, мусоропроводы, кабины и кнопки лифтов.

В числе обрабатываемых территорий – парки, скверы, терренкуры (общая площадь около 1 млн. 700 квадратных метров). В работах задействуют поливомоечную и распылительную технику. Недоступные для машин места вручную обрабатывают комплексные бригады.

На сегодня проведена дезинфекция 7 подземных переходов, 32 детских площадок, а также автобусных и трамвайных остановок на более чем 50 городских улицах. Не менее пристальное внимание подходам к поликлиникам, магазинам, аптекам и районам жилой застройки, лестницам и спортивным площадкам.