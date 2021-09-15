В Пятигорске продолжается подготовка к Единому дню голосования

Бюллетени для голосования из территориальной избирательной комиссии Пятигорска, а также избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска сегодня начали передавать на избирательные участки. Свыше 750 тыс. бюллетеней по трем уровням власти получено городскими комиссиями. С этого дня все избирательные участки будут находиться под охраной сотрудников полиции до подведения итогов голосования. Напоминаем, избирательные участки будут работать с 17 по 19 сентября. Выборы депутатов проводятся в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации, Думу Ставропольского края и Думу города Пятигорска.