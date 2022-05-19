В Пятигорске продолжается рейтинговое голосование по выбору объекта благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Проголосовать можно за один из трех объектов, набравших наибольшее количество заявок в ходе предварительного отбора: ● благоустройство сквера, лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон Новопятигорск-Скачки); ●благоустройство сквера перед сельским домом культуры в станице Константиновской города-курорта Пятигорска (ул. Октябрьская, 108); ●благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска. Как проголосовать? 1. Необходимо зайти на площадку 26.gorodsreda.ru и выбрать город-курорт Пятигорск. 2. Авторизоваться одним из двух способов: через «Госуслуги» или по подтвержденному номеру телефона. 3. Выбрать из списка общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.