В Пятигорске продолжается вакцинация от COVID-19

Прививка доступна всем желающим Где и как можно получить вакцину? Рассказываем подробно.

Вы можете сделать прививку против COVID-19, если: вам есть 18 лет (прививку можно делать также и тем, кому 60+); у вас нет хронических заболеваний и их обострения; вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации; в последние 30 дней вы не делали прививок; вы не беременны и не кормите грудью.

ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА!

Чтобы вакцинироваться от коронавируса в вашей поликлинике, нужно: быть прикрепленным к поликлинике и иметь при себе полис ОМС; записаться на прием к своему участковому врачу. Это можно сделать через портал zdrav26.ru или по телефонам: Поликлиника № 1: 8(8793) 32 68 13 8(8793) 32 39 92 Поликлиника № 2: 8(8793) 98-50-76, 8(8793) 40-51-04 Поликлиника № 3: 8(8793) 31 22 93 8(8793) 31 22 94 — регистратура 8(8793) 31 22 95 пройти медицинский осмотр: врач определит возможные противопоказания, даст памятку, устные рекомендации и направит в нужный кабинет, где вам сделают прививку. ⠀

Для прививки используется вакцина Гам-Ковид-Вак («Спутник V»). Она представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть протеин S — белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела. Вакцина не содержит коронавирус, вызывающий COVID-19 и заболеть после прививки невозможно. Препарат состоит из двух компонентов. Потому вакцину вводят двукратно, с интервалом 3 недели. Это дает надежный иммунный ответ. Переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться по истечении 6 месяцев после болезни.

Вакцинация проходит на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе по предварительной записи. Будьте здоровы!